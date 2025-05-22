Xiaomi раскрыла детали интерьера своего первого кроссовера YU7 перед официальной премьерой. Главной особенностью стал тонкий панорамный дисплей HyperVision, напоминающий технологию BMW.

Китайская компания Xiaomi опубликовала первые изображения салона своего нового электрического кроссовера YU7 за день до официальной презентации. Главной особенностью интерьера стал тонкий панорамный дисплей HyperVision, расположенный под лобовым стеклом — решение, напоминающее технологию Panoramic Vision от BMW.

Длинный проекционный экран заменяет традиционную приборную панель, отображая всю необходимую информацию: скорость, заряд батареи, навигационные подсказки и данные систем помощи водителю. Разработчики подчеркивают, что такое расположение дисплея позволяет водителю не отвлекаться от дороги, потенциально снижая риск аварий.

Внешне пятиметровый кроссовер получил новый цвет Emerald Green — двухслойное покрытие, меняющее оттенок в зависимости от освещения. Технические характеристики включают мощность до 690 лошадиных сил и запас хода до 835 километров по китайскому циклу измерений.

Ожидается, что премьера Xiaomi YU7 состоится 22 мая. Новинка станет вторым автомобилем компании после электрического седана SU7 и продемонстрирует дальнейшее развитие автомобильного направления технологического гиганта. Особый интерес вызывает программная начинка кроссовера, которая, вероятно, будет тесно интегрирована с экосистемой Xiaomi.