Китайская компания Xiaomi опубликовала первые изображения салона своего нового электрического кроссовера YU7 за день до официальной презентации. Главной особенностью интерьера стал тонкий панорамный дисплей HyperVision, расположенный под лобовым стеклом — решение, напоминающее технологию Panoramic Vision от BMW.
Длинный проекционный экран заменяет традиционную приборную панель, отображая всю необходимую информацию: скорость, заряд батареи, навигационные подсказки и данные систем помощи водителю. Разработчики подчеркивают, что такое расположение дисплея позволяет водителю не отвлекаться от дороги, потенциально снижая риск аварий.
Внешне пятиметровый кроссовер получил новый цвет Emerald Green — двухслойное покрытие, меняющее оттенок в зависимости от освещения. Технические характеристики включают мощность до 690 лошадиных сил и запас хода до 835 километров по китайскому циклу измерений.
Ожидается, что премьера Xiaomi YU7 состоится 22 мая. Новинка станет вторым автомобилем компании после электрического седана SU7 и продемонстрирует дальнейшее развитие автомобильного направления технологического гиганта. Особый интерес вызывает программная начинка кроссовера, которая, вероятно, будет тесно интегрирована с экосистемой Xiaomi.