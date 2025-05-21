Российские банки в апреле закупили в Китае 854 банкомата — втрое больше, чем месяцем ранее. Страна вышла в лидеры среди покупателей китайского оборудования такого типа.

Стало известно, что российские банки резко нарастили закупки банкоматов из Китая. В минувшем месяце они приобрели 854 устройства — в 3,2 раза больше по сравнению с мартом. На эти цели было потрачено около 5,9 млн долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на китайскую таможенную статистику.

Резкий рост спроса связан с тем, что с 2022 года российские банки перешли на китайские модели. До этого рынок контролировали американские и европейские производители, но после введения ограничений они прекратили поставки и техподдержку.

Сейчас Россия занимает первое место по объему закупок банкоматов из Китая. Следом идут Пакистан, Аргентина, Таиланд и Нигерия. Суммы их контрактов значительно ниже — от 800 до 930 тысяч долларов.