Генеральный директор Toyota заявил о смене курса компании — теперь приоритетом станут эмоциональные и страстные автомобили. Практичность и надежность больше не будут единственными козырями бренда.

Toyota, известная своими надежными, но предсказуемыми моделями вроде Camry и Corolla, решила встряхнуть имидж. Гендиректор Кодзи Сато четко дал понять — эпоха «просто удобных» машин заканчивается. По его словам, современные покупатели хотят не просто транспортное средство, а эмоции и драйв.

Компания уже несколько лет экспериментирует с более яркими моделями. Спортивные GR86 и Supra, мощные версии GRMN, брутальные внедорожники Land Cruiser и 4Runner TRD Pro — все это первые ласточки нового подхода. Но теперь философия «автомобиль — не автомобиль, если он не доставляет удовольствия» станет основной для всего модельного ряда.

Сато критически оценивает традиционный подход: небольшие обновления дизайна, чуть лучшая топливная экономичность — этого уже недостаточно. Покупатели изменились, они больше не делают выбор, только сравнивая технические характеристики. Важнее стало то, какие чувства вызывает автомобиль.

Правда, переход к новой стратегии совпал с уходом культовой Supra, чьи продажи в США в прошлом году составили всего 2652 экземпляра. Но в Toyota, похоже, уверены — будущее за автомобилями, которые умеют задевать за живое, даже если это будут не чистые спорткары.

Как именно это отразится на новых моделях — пока вопрос. Возможно, мы увидим более агрессивный дизайн даже у семейных седанов, улучшенную управляемость у кроссоверов или необычные технические решения. Ясно одно: Toyota больше не хочет быть синонимом надежной скуки.