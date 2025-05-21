Компания Gigabyte представила компактный суперкомпьютер DGX Spark под названием AI TOP ATOM. Устройство предлагает мощность в 1000 TOPS для работы с искусственным интеллектом.

Gigabyte вышла на рынок систем для искусственного интеллекта с компактным суперкомпьютером DGX Spark под названием AI TOP ATOM. Устройство построено на базе технологий NVIDIA и обеспечивает производительность до 1000 TOPS.

В основе системы лежит чип GB10 Grace Blackwell Superchip с архитектурой ARM. Он оснащен графическим процессором Blackwell с тензорными ядрами пятого поколения и поддержкой формата FP4. Для связи между компонентами используется технология NVLink-C2C, которая обеспечивает высокую пропускную способность.

AI TOP ATOM использует память Micron LPDDR5X и способен работать с моделями ИИ до 70 миллиардов параметров. При объединении двух таких устройств через интерфейс NVIDIA Connect-X система может обрабатывать до 405 миллиардов параметров, что делает ее пригодной для обучения сложных нейросетей.

Несмотря на скромный внешний вид с портами HDMI, USB Type-C и ConnectX-T, новинка предлагает производительность в 20-50 раз выше, чем современные нейропроцессорные ускорители (NPU).

Пока Gigabyte не раскрывает все технические подробности о внутреннем устройстве системы. Представленный образец носил статус инженерного прототипа, что говорит о продолжении работ над окончательной версией продукта.

Появление таких компактных, но мощных решений, как AI TOP ATOM, показывает, насколько быстро развиваются технологии для работы с искусственным интеллектом. Система может найти применение в исследовательских центрах и компаниях, занимающихся разработкой ИИ-моделей.