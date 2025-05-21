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Эксперт Кузнецова: для долгосрочных инвестиций стоит рассмотреть золото, антиквариат и недвижимость
Золото, антиквариат, брендовые аксессуары и коллекционные авто могут оказаться выгодными активами на 10-летнем горизонте. Эксперт рассказала, почему важно правильно выбрать форму вложения и как не прогадать с рынком.

Инвестирование — это способ не просто способ сохранить капитал, но и возможность преумножить его, особенно если подходить к выбору активов с умом и стратегией. Когда мы говорим о долгосрочных вложениях на 10 лет, ключевыми факторами становятся сохранение ценности и потенциал роста, рассказала «Газете.Ru» Юлия Кузнецова, инвестиционный советник, основатель университета «Финансология».

Первым пунктом в списке эксперт называет золото. Не как украшение или памятный сувенир, а как серьезный финансовый инструмент. В условиях нестабильной экономики этот металл стабильно удерживает свою стоимость, а в определенные периоды даже заметно дорожает. Однако здесь важно не ограничиться покупкой любого золотого изделия. Лучше выбирать проверенные формы — инвестиционные монеты или слитки высокой пробы.

Второе направление — рынок антиквариата и искусства. Он не так прозрачен и требует определенного опыта. Цены здесь колеблются сильно, и успех зависит от умения распознать по-настоящему ценные вещи. Картины, редкие ювелирные украшения, мебель с историей — все это может со временем не только не обесцениться, но и значительно прибавить в стоимости.

Внимания заслуживают и брендовые аксессуары. Особенно — лимитированные коллекции от таких модных домов, как Hermès или Chanel. В мире люкса такие предметы уже давно перестали быть просто вещами — это полноценные инвестиционные активы. Их редкость и высокая ликвидность на вторичном рынке придают вложениям в них дополнительную ценность.

Классическим направлением для вложений остается недвижимость. Это может быть как жилая или коммерческая застройка, так и земельные участки с потенциалом освоения. Особое внимание стоит уделить развивающимся районам — как внутри страны, так и за ее пределами. Такие объекты интересны не только возможным ростом стоимости в будущем, но и стабильным доходом от аренды уже в ближайшей перспективе.

Есть и менее очевидные, но интересные варианты — коллекционные автомобили. Машины редких марок и моделей со временем только дорожают, особенно если сохранились в хорошем состоянии. Их ценят не только как средство передвижения, но и как культурный артефакт.

И наконец, фондовый рынок. Акции крупных компаний или новых игроков из перспективных отраслей — ещё один способ приумножить капитал. Тут потребуется дисциплина, анализ и долгосрочное планирование, но и потенциал роста у таких вложений высокий.

Долгосрочные инвестиции редко бывают выигрышными без распределения рисков. Поэтому, как советует Кузнецова, имеет смысл не ставить на один актив. Лучше распределить капитал между несколькими направлениями, чтобы одно компенсировало другое в случае колебаний.

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#экономика #акции #инвестиции #золото #недвижимость #личные финансы #финансовые советы #антиквариат #долгосрочные вложения
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