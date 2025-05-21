Geely Xingyuan вышел на рынок осенью 2024 года, а уже сегодня с конвейера сошел 200 000-й электромобиль. Компактный электрокар установил новый рекорд продаж среди полностью электрических автомобилей.

Модель авто Geely Xingyuan от подразделения Galaxy New Energy поступила в продажу в октябре 2024 года. Менее чем за год с начала продаж компания выпустила 200-тысячный экземпляр. При этом в апреле 2025 года Xingyuan установил рекорд по продажам среди полностью электрических автомобилей в Китае — 36 119 единиц за месяц.

Цена на это авто стартовала с 69 800 юаней (около 779 тыс. руб. по курсу ЦБ РФ на 21.05.25), что делает Xingyuan одной из самых доступных моделей в своем сегменте. За эту сумму покупатель получает городской хэтчбек длиной 4,13 метра с колесной базой 2 650 мм. Салон предлагается в двух расцветках, оснащен мультирулем, 8,8-дюймовой приборной панелью и центральным 14,6-дюймовым экраном. В старших комплектациях доступны боковые подушки безопасности, круговой обзор, беспроводная зарядка и дополнительные функции комфорта.

Варианты оснащения включают два электродвигателя на 58 и 85 кВт. В зависимости от батареи емкостью 30,12 или 40,16 кВт•ч запас хода достигает 310 или 410 км по циклу CLTC. Максимальная скорость — 125 или 135 км/ч. Разгон до 50 км/ч у более мощной версии занимает 3,9 секунды.

Одним из важных факторов успеха стал вес автомобиля — всего 1 285 кг. Это значительно легче, чем у сопоставимых моделей, например, BYD Dolphin, чей вес превышает 1 500 кг. Быстрая зарядка с 30 до 80% за 21 минуту также повышает удобство использования.

Geely планирует расширять предложение в этом сегменте, но пока Xingyuan остается флагманом по темпам распространения среди компактных электрических машин.