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Toyota представила шестое поколение RAV4 – теперь кроссовер доступен только в гибридных версиях
Новый Toyota RAV4 2026 – спортивный стиль и полный отказ от бензиновых моторов. Обновленная модель получила более агрессивный дизайн, улучшенную технологическую начинку и новую программную платформу.

Японский автогигант Toyota представил новое, уже шестое поколение популярного кроссовера RAV4. Главная новость — отныне модель будет доступна исключительно с гибридными силовыми установками. Чисто бензиновые версии уходят в историю, уступая место более современным технологиям.  

Внешне новинка заметно изменилась. Дизайнеры сделали ставку на более агрессивный и спортивный облик — узкие светодиодные фары, массивные воздухозаборники и решетка радиатора в цвет кузова сразу бросаются в глаза. Сзади появились стильные сквозные фонари и увеличенный спойлер. Особенно выделяется версия GR Sport с дополнительными спортивными элементами. Для любителей бездорожья подготовили модификацию Woodland с увеличенным клиренсом и специальными шинами.  

Внутри салон стал технологичнее и удобнее. Водителя встречает цифровая приборная панель на 12,3 дюйма, а в центре консоли — сенсорный экран размером до 12,9 дюймов. Физических кнопок почти не осталось — даже климат-контроль теперь управляется через сенсор. Особый интерес представляет новая программная платформа Arene, которая объединяет мультимедийную систему и помощники водителя.  

Под капотом — только гибриды. Базовая версия HEV выдает 226-236 лошадиных сил, а топовый подключаемый гибрид PHEV с полным приводом развивает целых 320 сил. На одной электротяге он может проехать до 80 километров. Для любителей динамичной езды есть версия GR Sport с доработанной подвеской от инженеров Gazoo Racing.  

Новый RAV4 появится в продаже в конце 2025 года сначала в США, а затем и в других странах. Цены пока держат в секрете, но очевидно, что кроссовер сохранит статус одного из самых технологичных в своем классе.

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#toyota #гибрид #rav4 #новый кроссовер #подключаемый гибрид #gr sport #arene #woodland
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