Забытые или неиспользуемые счета клиентов приносят банкам доход без дополнительных расходов. Речь идет о сотнях миллиардов рублей, которые банки вправе использовать в своих целях.

На счетах многих россиян хранятся средства, которые не используются месяцами, а иногда и годами. Это могут быть мелкие суммы, оставшиеся после операций или открытых когда-то счетов, про которые уже никто не вспоминает.

Доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов пояснил, как банки извлекают выгоду из подобных остатков. Такие деньги лежат на текущих счетах и счетах до востребования, по которым не начисляются проценты. Для клиентов это зачастую незаметные суммы — от пары рублей до нескольких тысяч. Но в масштабах банковской системы они складываются в ресурсы, с которыми можно работать без дополнительных затрат.

Банки не только не обязаны платить проценты по таким остаткам, но и вправе использовать их в своей деятельности. Хотя формально деньги принадлежат клиенту, банк может направлять их в оборот — и делать это без каких-либо затрат. В некоторых случаях, особенно если счет не используется долгое время, банк может ввести комиссию и списывать средства частями.

В списке «забытых» часто оказываются счета умерших, граждан, покинувших страну, заключенных или людей, находящихся в больницах. Иногда счета не используются годами. Если владелец не объявится, средства продолжают лежать, но банк теряет право забрать их только в случае, если они признаны невостребованными по закону.

Узнать о таких счетах можно через ФНС, куда поступают данные от банков и инвесткомпаний. Но далеко не каждый клиент решается проверить свои остатки — кто-то не считает это нужным, а кто-то просто не помнит о существовании счета.