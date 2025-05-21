Девятиступенчатую коробку передач, созданную для автомобилей Aurus, начали готовить к установке на автобусы. Проект также предполагает выпуск новых автоматов для легковых машин с шестью и восемью передачами.

Порой, когда премиальная начинка добирается до массового сегмента, на выходе получается интересный гибрид. Коробка передач, которую разрабатывали для люксовых Aurus, теперь готовится к работе в составе городских и междугородних автобусов.

Как сообщил представитель НАМИ Денис Ендачев, адаптированные трансмиссии будут устанавливать на автобусы ЛиАЗ и НЕФАЗ. В дело пойдут как полностью собранные агрегаты, так и модули для сборки на месте — это сократит издержки и ускорит выпуск.

За техническую часть отвечает компания КАТЕ. Разработка уже прошла начальные испытания, и теперь на очереди более широкий запуск. По словам представителей института, инженеры также готовят линейку автоматов для легковых автомобилей. Планируется, что это будут коробки с диапазонами от шести до восьми передач, рассчитанные на пробег не менее 250 тысяч километров.

Параллельно идет работа по локализации компонентов. Этот шаг призван сделать новые трансмиссии более доступными для серийного выпуска. Подробностей о технологиях пока не раскрывают — часть решений находится в закрытом контуре разработки.

На фоне проекта вспомнили и недавние закупки Aurus для вице-спикеров Госдумы. Тогда депутаты критиковали стоимость машин, оказавшихся дороже иностранных аналогов. Теперь же ключевые элементы этих автомобилей получают новое, более утилитарное применение.