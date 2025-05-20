После сделки с Sanmina AMD сохраняет контроль над инженерной командой ZT Systems, оцененной в 1,6 млрд долларов

Продажа активов — не всегда просто избавление от собственности. Иногда это пересмотр стратегии, в которой люди оказываются главной ценностью. Именно так выглядит сделка AMD и Sanmina: чипмейкер уступает часть инфраструктуры, но оставляет за собой то, что считает действительно важным — команду ZT Systems.

По данным аналитика Citi Кристофера Дейнели, AMD получит около 3 млрд долларов за передачу части бизнеса ZT Systems компании Sanmina. В сумму входят 2,25 млрд наличными, премия в размере 300 млн (поровну между акциями и деньгами) и возможный бонус до 450 млн — если показатели переданных активов за три года это оправдают. Сделку планируют закрыть к концу 2025 года.

На этом фоне внимание аналитиков переключилось на оставшиеся активы ZT Systems, которые AMD сохраняет за собой. Основной актив — около 1200 инженеров, в том числе разработчики решений для дата-центров. Citi оценивает их совокупную стоимость в 1,6 млрд долларов. В пересчете получается 1,33 млн на одного инженера.

Собственная команда инженеров, по мнению экспертов, позволит AMD гибко проектировать стоечные решения и передавать производство сторонним подрядчикам. Производственную часть как раз и берет на себя Sanmina.

Аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс связывает сделку с планами AMD по запуску серии стоечных GPU MI400, старт которой намечен на 2026 год. Ожидается, что новая архитектура — MI450 IF128 — предложит пропускную способность более 1,8 ТБ/с на графический процессор. Это решение AMD готовит на фоне растущей конкуренции в сегменте ИИ-вычислений.

Параллельно компания расширяет присутствие на Ближнем Востоке. Совместно с HUMAIN, дочерней структурой Саудовского фонда PIF, AMD планирует запустить в стране инфраструктуру мощностью 500 мегаватт в ближайшие пять лет.