В Мичиганском университете разработали инновационное покрытие с регулируемыми углублениями. Технология позволит подводным и воздушным аппаратам двигаться эффективнее без традиционных рулей.

Новая разработка инженеров переносит принцип работы мячей для гольфа в сферу подводных и воздушных транспортных средств. Динамически изменяемая поверхность обещает революцию в конструкции беспилотников.

Ученые из США создали прототип сферы с "умной кожей" – латексным покрытием, где вакуумный насос регулирует глубину и расположение углублений. Тесты в аэродинамической трубе показали снижение сопротивления до 50% по сравнению с гладкой поверхностью. Мелкие ямки лучше работают на высоких скоростях, глубокие – на малых.

Неожиданным открытием стала способность углублений создавать подъемную силу. Активация ямок с одной стороны изменяет воздушный поток, позволяя сфере двигаться в нужном направлении без вращения. Этот эффект сравним с известным явлением Магнуса, но требует меньше энергии.

Технология особенно перспективна для компактных подводных аппаратов. Традиционно им требуются многочисленные плавники и двигатели для маневрирования. Новая система может сократить их количество, повысив энергоэффективность. Применение в дронах позволит увеличить дальность полета на 30%.

Ученые планируют доработать технологию совместно со специалистами по материалам. В перспективе такие поверхности могут найти применение в разведывательных аппаратах и инспекционных подводных роботах, где важна маневренность, а не скорость.