Разработчики Helldivers 2 выпустили масштабное обновление Heart of Democracy. Игроки смогут сражаться на улицах Супер-Земли против новой угрозы.

Arrowhead Game Studios представила значительное обновление для кооперативного шутера Helldivers 2. Heart of Democracy добавляет новый тип локаций и расширенные возможности кастомизации.

Обновление переносит действие с далеких планет на урбанизированные территории Супер-Земли. Игрокам предстоит защищать города от вторжения Великого Воинства - флота таинственной расы Иллюминатов. Городские биомы с высотными зданиями и узкими улицами предлагают новый опыт тактических сражений.

Механика боев изменилась – теперь это постоянная борьба за контроль над районами. Helldivers могут командовать подразделениями армии Супер-Земли, но должны избегать жертв среди мирного населения. Ключевая задача – активация планетарных защитных орудий для уничтожения вражеского флота.

Разработчики добавили глубокую систему модификации оружия. Теперь стволы прокачиваются через выполнение миссий, открывая новые модули. Игроки могут менять прицелы, увеличивать магазины, настраивать дульные устройства и выбирать расцветки. Это позволяет тонко адаптировать оружие под стиль игры.

Heart of Democracy сохраняет фирменный стиль серии - динамичные кооперативные бои с элементами черного юмора. Обновление уже доступно для владельцев игры на PlayStation 5 и PC через Steam.