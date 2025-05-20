Африканский союз учредил первое континентальное космическое агентство со штаб-квартирой в Каире. Организация займется координацией спутниковых программ и сбором климатических данных.

Африка делает важный шаг в решении проблемы дефицита климатических данных. Новое космическое агентство призвано объединить разрозненные национальные программы и улучшить мониторинг погодных явлений.

Африканское космическое агентство, созданное под эгидой Африканского союза, начало работу в Каире. Организация будет координировать существующие национальные космические программы, запускать спутники и развертывать метеостанции. Это позволит устранить критический недостаток детальных климатических данных на континенте.

По словам Мешака Киньюа, инженера и эксперта по космической политике, новая структура устранит фрагментарность текущих программ. Агентство обеспечит равный доступ к данным для всех стран-членов и создаст экономию за счет масштаба.

Проблема особенно актуальна для Африки, жители которой сильно страдают от климатических изменений, хотя вносят минимальный вклад в глобальное потепление. Отсутствие точных данных мешает прогнозировать погодные катаклизмы и разрабатывать системы раннего предупреждения.

Агентство планирует расширять успешные региональные инициативы, такие как системы оповещения для рыбаков в Западной Африке. Уже налажено сотрудничество с Европейским космическим агентством, включающее подготовку специалистов и обмен технологиями.

Создание организации ускорилось после сокращения США программ международной помощи, включая климатический проект SERVIR. Теперь африканские страны рассчитывают на собственные силы в заполнении пробелов в данных, продолжая при этом международное сотрудничество.