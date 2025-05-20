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В апреле 2025 года российские банки выдали минимальное количество POS-кредитов за последние 6 лет
В апреле 2025 года банки выдали лишь 187 тысяч POS-кредитов — минимум за шесть лет. Эксперты объясняют спад сочетанием высоких ставок, ужесточения регулирования и роста отказов.

Рынок POS-кредитования в России продолжает сжиматься. В апреле 2025 года банки выдали всего 187 163 кредита в точках продаж — это минимум с 2019 года. Объем таких займов составил 11,76 млрд рублей, что стало самым низким показателем с марта 2022 года.

Тенденция снижения сохраняется весь последний год. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), количество оформленных POS-кредитов упало на 62% по сравнению с апрелем 2024 года, объем — на 66%. Средняя сумма займа снизилась на 10%, составив около 62,8 тыс. рублей. Также заметно сократился срок кредитования: в апреле он составлял в среднем 13 месяцев против 23 месяцев годом ранее.

С января по апрель 2025 года банки выдали 806 тыс. POS-кредитов на общую сумму 50,1 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года показатели были почти вдвое выше.

Одной из причин падения называют рост ключевой ставки, который усилил риски неплатежей. Как отмечают аналитики, уровень отказов по POS-кредитам в феврале 2025 года достиг 84%.

Параллельно с этим изменилась и модель поведения потребителей: высокий процент по вкладам заставляет многих отказываться от дорогостоящих покупок в кредит. На фоне роста ставок население предпочитает сохранять сбережения, а не тратить их на кредитные товары.

Дополнительное давление оказывает рост популярности BNPL-сервисов — схемы рассрочки, не связанной напрямую с банками. Они проще в оформлении и регулируются мягче, что делает их привлекательнее и для заемщиков, и для продавцов.

Аналитики не ожидают резкого восстановления рынка. По их прогнозам, заметное оживление в POS-сегменте возможно не раньше второй половины 2026 года.

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#банки #ключевая ставка #потребительское кредитование #bnpl #pos-кредиты #нбки #окб #отказ по кредиту
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