Банк России обозначил приоритетные направления для применения цифрового рубля и ИИ. Наибольший потенциал новые технологии показывают в сфере бизнес-расчетов и обработки данных.

Центробанк продолжает работу над внедрением современных технологий в финансовую систему страны. Эльвира Набиуллина обозначила, где цифровой рубль и ИИ могут принести наибольшую пользу.

Цифровой рубль, изначально создававшийся для розничных платежей, теперь рассматривается как инструмент для бизнеса. Тестирование показало его потенциал в трансграничных расчетах и автоматизации процессов через смарт-контракты. Эти технологии позволяют контролировать использование средств по заранее заданным параметрам без участия посредников.

Искусственный интеллект находит применение в работе регулятора, но с ограничениями. В ЦБ используют ИИ для обработки жалоб граждан, хотя полностью доверить эту работу алгоритмам пока не готовы – машины не всегда улавливают нюансы. При этом для макроэкономического анализа и прогнозирования ключевой ставки технология не подходит – здесь требуются профессиональные суждения экспертов.

Набиуллина подчеркнула важность баланса между инновациями и конкуренцией. Крупные банки с большими массивами данных должны делиться ими с другими участниками рынка, сохраняя при этом защиту информации. Это создаст условия для развития финтеха без монополизации отрасли.

Глава ЦБ подтвердила, что внедрение новых технологий не повлияет на макроэкономическую стабильность. Ее основы – таргетирование инфляции, бюджетное правило и низкий госдолг – останутся неизменными. Банк России намерен развивать цифровые решения, не ставя под угрозу ключевые экономические показатели.