Минэнерго США сообщило о завершении сборки первой ядерной бомбы B61-13 — новейшей модификации в серии B61. Работы завершены почти на год раньше срока, утвержденного в 2023 году.

США завершили производство первого экземпляра ядерной бомбы B61-13 — так сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности при Минэнерго страны. Разработка этой модификации стартовала в конце 2023 года, и изначально планировалось, что первый образец будет готов весной 2026-го. Фактически работы завершили почти на 12 месяцев раньше.

Новая версия относится к семейству B61 — самому продолжительному по сроку службы типу ядерного оружия в арсенале США. Хотя ранние модификации могли использоваться на разных типах самолетов, B61-13 рассчитана исключительно на стратегические бомбардировщики, включая перспективный B-21. Размещение боеголовок предусмотрено на континентальной части США.

При производстве B61-13 использовались те же технологии и цепочки поставок, что и для предшественницы — B61-12. Последняя единица B61-12 сошла с конвейера всего пять месяцев назад. Однако B61-13 отличается мощностью: она нацелена на поражение укрепленных и крупных целей, для чего получила усовершенствованные системы наведения, безопасности и защиты.

Проект стал частью более широкой программы по модернизации ядерного арсенала США. Всего агентство NNSA ведет семь таких проектов, и каждая из программ призвана повысить надежность, точность и управляемость вооружений Соединенных Штатов.

Совместно с ВВС США первый экземпляр B61-13 собрали по ускоренному графику.