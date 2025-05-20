Сегодня начинается кроссовер Overwatch 2 и Street Fighter 6. Игроков ждут эксклюзивные скины, тематические испытания и новые анимации.

Две культовые игровые вселенные снова пересекаются. С сегодняшнего дня поклонники Overwatch 2 могут окунуться в атмосферу Street Fighter 6 благодаря специальному ивенту.

Кроссовер Overwatch 2 и Street Fighter 6 продлится с 20 мая (с 21:00 по МСК) по 2 июня. Разработчики подготовили восемь новых легендарных скинов – это рекордное количество для коллабораций в игре. Персонажи получили образы знаменитых бойцов: Джуно превратилась в Чун-Ли, Ханзо – в Рю, а Уинстон примерил образ Бланки.

Игроки могут приобрести все скины сразу в составе Street Fighter 6 Ultra Bundle или выбрать один из двух мега-наборов. Первый включает образы Чун-Ли, Рю, Дхалсима и М.Байсона, второй – Юри, Кэмми, Бланку и Гайла. Каждый скин меняет не только внешний вид героя, но и добавляет уникальные анимации, вдохновленные механикой Street Fighter.

В рамках события доступны специальные испытания. За их выполнение можно получить до 40 000 опыта, эксклюзивные граффити, реплики и звание "Игрок Street Fighter". Все награды останутся у участников и после завершения ивента.





Особенностью коллаборации стали новые эмоции-приемы. Персонажи Overwatch 2 теперь могут исполнять фирменные движения из Street Fighter – например, выпускать стрелу в стиле Хадоукена или демонстрировать Psycho Power.

Все эксклюзивные предметы исчезнут из магазина после 2 июня. Разработчики не планируют возвращать их в будущем, поэтому у поклонников обеих франшиз есть всего две недели, чтобы пополнить свои коллекции. Полную информацию о событии можно найти здесь.