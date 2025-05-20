Малоизвестный за пределами Китая бренд Aito опередил всех западных конкурентов в люксовом сегменте. За три года он утроил продажи и возглавил премиальный рынок Поднебесной.

На китайских дорогах сменились акценты: флагманами сегмента премиум становятся не немецкие гиганты, а отечественные марки. Одной из них стал бренд Aito, который за пределами страны пока почти не известен. Но в самой Поднебесной он уже довольно уверенно перешел в наступление.

Еще в 2021 году об Aito никто не слышал. Серийные продажи стартовали всего три года назад, когда Seres Group, ранее выпускавшая недорогие микроавтобусы и пикапы, объединилась с технологическим гигантом Huawei. Образовавшийся союз оказался неожиданно результативным. В 2024 году бренд Aito вышел на первое место по продажам люксовых автомобилей в Китае, опередив BMW и Mercedes-Benz.

В числах ситуация выглядит так: по данным ThinkerCar, Aito продал 151 тысячу автомобилей стоимостью свыше полумиллиона юаней (около ₽5,56 млн), BMW — 145 тысяч авто, Mercedes — 127 тысяч. За ними с заметным отставанием разместились Land Rover (50 тысяч) и Porsche (48 тысяч). Рост бренда выглядит особенно ярко на фоне спада продаж у западных марок, которые теряют позиции в Китае, не успевая за динамикой локального рынка.

Главную роль в успехе Aito сыграла модель M9 — кроссовер, по размерам близкий к удлиненному BMW X5. Он оснащен тремя дисплеями на приборной панели и предлагается в версиях с полностью электрическим и гибридным приводом с увеличенным запасом хода. Этот флагман стал ядром продаж в премиум-сегменте и вытянул Aito в лидеры.

Компания не сбавляет темп. В 2025 году она делает ставку на новую модель — M8, чуть меньшую по габаритам версию M9. Разница в длине всего 40 мм.

При этом Aito, как и весь премиум-сегмент Китая, сталкивается с общей стагнацией спроса и ценовой войной. Но трехкратный рост продаж за три года и опережение признанных брендов говорят о том, что успех Aito — не случайность, а результат стратегии, в которой технологии и маркетинг сошлись в нужный момент.