В российские дилерские центры начал поступать новый флагманский кроссовер Omoda C7. Модель предлагают в пяти комплектациях по цене от 3,3 до 3,8 млн рублей.

Китайский автопроизводитель Omoda расширяет свое присутствие на российском рынке, представив модель C7 – более крупную и дорогую версию популярного C5. Новинка уже появилась в прайс-листах дилеров.

Новый кроссовер Omoda C7 позиционируется как флагманская модель бренда. Автомобиль получил 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботизированным трансмиссией. Покупателям предлагают выбор между передним и полным приводом.

Базовая комплектация Joy стартует с 3 299 900 рублей. За эти деньги покупатель получит 18-дюймовые диски, электропривод багажника, камеру заднего вида, подогревы сидений и руля, а также мультимедийную систему с 15,6-дюймовым экраном.

Комплектация Lifestyle за 3 449 900 рублей добавляет систему кругового обзора, передние парктроники, подогрев задних сидений и беспроводную зарядку. Полный привод становится доступен в версиях Drive и Active, прибавляя к цене 200 тысяч рублей.

Топовая версия Supreme оценивается в 3 799 900 рублей. В этой комплектации кроссовер оснащают 19-дюймовыми дисками, панорамной крышей, проекционным дисплеем и полным пакетом систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль.

Для сравнения: младшая модель C5 в России стоит от 2,6 до 3,3 млн рублей. Таким образом, новый C7 позиционируется как более статусная и технологичная модель в линейке бренда. Официальный старт продаж компания пока не анонсировала, но автомобиль уже появился у дилеров.