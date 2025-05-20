Росстандарт разъяснил, зачем на дорогах могут появиться знаки, обозначающие движение беспилотников. Речь идет о повышении внимания участников движения и возможности фиксации факта участия автономного транспорта.

Росстандарт раскрыл детали инициативы по созданию нового дорожного знака — он будет указывать на зоны, где проходят испытания автономного транспорта. Такие знаки планируют использовать на участках с тестируемыми беспилотниками, чтобы предупредить других участников движения.

По словам представителей ведомства, в условиях нестабильной обстановки на дороге пешеходам, водителям и велосипедистам важно понимать, что рядом движется транспортное средство без водителя. Такая информация помогает скорректировать поведение — будь то пересечение улицы или маневр на перекрестке.

Отдельно в Росстандарте подчеркнули психологический эффект. Видя знак, человек заранее готовится к нетипичной ситуации, что снижает уровень стресса и помогает быстрее сориентироваться. Это особенно актуально на новых маршрутах, где человек может не ожидать появления беспилотника.

Сейчас автономные автомобили проходят испытания в рамках экспериментальных режимов на ЦКАД, трассе М-11 и других дорогах. Их не сопровождают предупреждающие знаки — только треугольная наклейка с буквой А на лобовом стекле.

Идею создать специальный знак обсуждают с 2023 года на технических комитетах. Конкретные сроки появления указателя пока не определены. По словам главы Росстандарта Антона Шалаева, его внедрение потребует изменения ГОСТов, а значит, решение быстро не примут — предстоит полноценное экспертное обсуждение.