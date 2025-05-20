Американский беспилотник MQ-9 Reaper, долгое время считавшийся одним из лучших в мире, теперь сталкивается с серьезными угрозами. Даже системы ПВО советских времен успешно сбивают эти дорогостоящие аппараты.

Когда-то MQ-9 Reaper считался грозным оружием, но сегодня его преимущества тают. Современные реалии показывают: даже не самые совершенные системы противовоздушной обороны способны нейтрализовать этот дрон.

Беспилотник MQ-9 Reaper, созданный в 2001 году, долгое время оставался ключевым инструментом в операциях США. Он мог часами вести разведку и наносить удары, оставаясь вне зоны досягаемости. Однако, как пишет Business Insider, времена изменились.

Хуситы в Йемене с октября 2023 года уничтожили не менее 15 таких дронов. Советские комплексы С-75 и "Куб", разработанные десятилетия назад, оказались для них эффективным оружием. Общие потери превысили полмиллиарда долларов.

Ситуация могла бы быть еще хуже, если бы Reaper столкнулся с современными армиями. Турецкие Bayraktar TB2, которые активно использовались в начале конфликта на Украине, быстро исчезли с фронта после усиления российской ПВО. MQ-9 Reaper быстрее, но это не спасает его от ракет.

Размах крыльев "Жнеца" — 25 метров, а стоимость одного аппарата достигает $30 миллионов. Он остается многофункциональным, но его уязвимость ставит под вопрос дальнейшее применение в условиях усиления противовоздушной обороны по всему миру.