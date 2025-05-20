Во Вьетнаме состоялось самое масштабное в мире световое шоу с участием 10 518 дронов. Рекорд официально зафиксировали представители Книги Гиннесса.

28 апреля в небе над Хошимином выстроилась самая большая в истории комбинация летающих дронов. Их было 10 518. Синхронно, с точностью до доли секунды, устройства формировали изображения, знакомые каждому жителю страны: национальные символы, сцены из прошлого, силуэты городов.

Мероприятие приурочили к 50-летию окончания войны и объединения Вьетнама — дню, который в стране считают одним из главных в новейшей истории. Шоу развернулось над парком Сайгон Риверсайд, где его наблюдали тысячи зрителей. Визуальная программа под названием «Краски города дядюшки Хо» стала центральным эпизодом празднования.

Организаторы — компания Prowtech International Vina в сотрудничестве с местными и зарубежными партнерами — использовали дроны китайской компании DAMODA. Эти беспилотники ранее уже участвовали в массовых постановках, в том числе на фестивале CCTV в Китае и Expo 2020 в Дубае. До этого рекорд принадлежал той же компании: в 2020 году они подняли в небо 10 200 дронов в Шэньчжэне.

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Интересно, что шоу, признанное рекордным, изначально планировали провести 30 апреля, однако из-за технических сбоев его отменили. Причины не раскрывались, но известно, что сбои возникли при передаче сигнала. В результате именно генеральная репетиция, прошедшая двумя днями ранее, и вошла в историю. Представители Гиннесса зафиксировали результат и передали Вьетнаму официальный статус рекордсмена.