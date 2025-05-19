Средний чек покупки ремонтных товаров за год увеличился на 5,7%, достигнув 4384 рублей. Повышение связано прежде всего с ростом цен, а не с изменением состава покупок.

С мая прошлого года стоимость покупок в сегменте товаров для ремонта и обустройства жилья ощутимо выросла. По данным сети магазинов "Лемана Про", средний чек увеличился на 5,7% и достиг 4384 рублей. При этом число товаров в чеке почти не изменилось, а значит, люди продолжают покупать примерно то же, но платят больше.

Основной вклад в рост внесло повышение цен на стройматериалы и сантехнику. В первом случае подорожание составило 10%, во втором — около 8%. Иначе обстоят дела с инструментами и осветительными приборами: тут средний чек даже немного снизился — на 3% и 1% соответственно. Это говорит о разнонаправленной динамике внутри отрасли. Некоторые сегменты демонстрируют стабильность или даже корректировку вниз.

Также стабилизировались цены на скобяные изделия, электротовары и компоненты водоснабжения — изменения не превысили 1–3%. На фоне общего роста это выглядит как передышка, особенно для тех, кто делает ремонт частями и поэтапно.

В компании объясняют подорожание привычным набором причин: рост цен на сырье, валютные колебания, удорожание логистики и повышение арендных ставок на склады. Дополнительно на себестоимость повлияли рост затрат на рабочую силу и ужесточение условий кредитования.

Общий объем рынка DIY и товаров для дома по итогам 2024 года, по оценке ритейлера, достиг 2,8 трлн рублей, из которых половина пришлась на внутреннюю отделку. В 2025 году аналитики компании ожидают замедления темпов роста — до 6–8% в рублевом выражении.