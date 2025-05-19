Средний размер потребительских кредитов в России достиг 175,9 тыс. рублей, показав рост третий месяц подряд. Эксперты связывают это с изменением кредитной политики банков.

Российские банки постепенно наращивают суммы выдаваемых населению кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, средний размер займа продолжает увеличиваться.

В апреле 2025 года средняя сумма потребительского кредита составила 175,9 тыс. рублей, что на 1,7% больше, чем месяцем ранее. Тренд на увеличение размера займов наблюдается с начала года: если в январе банки выдавали в среднем по 127,3 тыс. рублей, то к марту эта цифра выросла до 172,9 тыс. рублей.

Эксперты объясняют эту динамику изменениями в кредитной политике финансовых организаций. После ужесточения регулирования банки стали чаще работать с надежными заемщиками, которым готовы предоставлять более крупные суммы. Количество выдаваемых кредитов при этом стабилизировалось на уровне 1,2-1,3 млн в месяц.

Географические различия в размерах кредитов остаются значительными. Самые крупные суммы получают жители столичного региона – в Москве средний чек достиг 297 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 254 тыс. рублей. В регионах-лидерах, таких как Татарстан и Новосибирская область, показатели скромнее – 206 и 187 тыс. рублей соответственно.

Эксперты прогнозируют сохранение текущей тенденции в краткосрочной перспективе. Параллельно часть банков, вероятно, начнет осторожно смягчать скоринговые модели, рассчитывая на возможное снижение ключевой ставки.