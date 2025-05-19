В июне Китай начнет летные испытания тяжелого беспилотника Jiu Tian. Он способен нести на борту до 100 малых дронов, вести разведку и преодолевать ПВО средней дальности.

В июне в Китае стартуют первые испытания тяжелого беспилотного самолета Jiu Tian — одной из самых масштабных китайских разработок в области многоцелевых дронов. Об этом сообщил телеканал CCTV со ссылкой на источники в оборонной промышленности.

Jiu Tian — не просто дрон, а платформа, рассчитанная на широкий спектр задач. Он может подниматься на высоту до 15 тысяч метров, преодолевать до 7 тысяч километров за вылет и брать на борт до сотни малых беспилотников. Крылья у него — размахом 25 метров, взлетная масса — 16 тонн. Грузоподъемность достигает 6 тонн, включая оборудование и боекомплекты.

Самолет впервые показали в ноябре на авиасалоне в Чжухае. С тех пор в открытых источниках появились подробности об его оснащении. Отдельное внимание разработчики уделили модульности: конфигурация Jiu Tian может адаптироваться под конкретные задачи — от радиоэлектронной борьбы до воздушной разведки и наблюдения.

Проект создается государственной аэрокосмической корпорацией AVIC совместно с дочерней компанией Haige Communications. По информации SCMP, система управления и связи построена полностью на китайских технологиях, без участия зарубежных поставщиков.