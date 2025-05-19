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Роботы-доставщики могут официально получить статус участников дорожного движения
Роботы-доставщики вскоре могут получить номера, страховку и право ездить по тротуарам в 20 регионах.

Те, кто привык заказывать еду или посылки через приложение, вскоре могут заметить на улицах новых курьеров — размером с кофр, с фарами и номерами. Это не дизайнерская выходка и не прототип из технопарка, а вполне легальный участник движения, подкрепленный проектом нового правового режима, предложенным «Яндексом» и направленным в Минэкономики.

Проект, разработанный «Яндексом», предполагает придание роботам-доставщикам (или роверам) официального юридического статуса. Сейчас такие устройства курсируют по Москве, Иннополису и Мурино. Но чтобы расширить их присутствие еще в 20 регионах, нужно узаконить их поведение на улицах.

Речь идет не просто о передвижении по тротуару. Роверы получат собственные правила, регламентирующие все — от места стоянки до предельно допустимой скорости. Их разрешат использовать на тротуарах, велодорожках, обочинах и даже внутри зданий. Максимальная скорость ограничится 25 км/ч, а при движении по пешеходным зонам — не более 10.

Каждому роботу назначат номер, QR-код и набор требований к техническому оснащению: лидары для ориентации, фары, светоотражатели. Ширина — до 80 см, масса — не больше 120 кг. Камеры наружного наблюдения смогут идентифицировать робота по номеру.

Отдельное внимание — безопасности. Если произойдет авария, компания обязана в течение двух часов отправить на место представителя. В случае ущерба здоровью или имуществу работает обязательное страхование. Лимит выплат — до 500 тыс. рублей. Тяжелые последствия вроде смерти или серьезных травм приведут к приостановке действия режима.

Оформление ДТП с участием роботов также регламентировано. Если пострадавших нет и претензий не возникает, стороны смогут разойтись без вызова полиции. Все риски — на операторе, то есть на «Яндексе», включая штрафы по КоАП. В экстренных случаях предусмотрена удаленная остановка устройства.

Механизм экспериментального правового режима (ЭПР) был запущен федеральным законом в 2021 году. Он позволяет тестировать технологии, выходя за рамки стандартного законодательства. Сейчас в рамках ЭПР уже работают проекты с беспилотными грузовиками и роботакси. С рободоставкой все идет к тому, чтобы закрепить аналогичный статус.

Инфраструктура — еще один критерий. В «Яндексе» отметили, что расширение затронет регионы с развитой городской средой и устойчивой связью — от Санкт-Петербурга до Приморского края. По оценке компании, в Москве их роботы ежемесячно доставляют около 30 тысяч заказов.

Однако не все эксперты считают инициативу своевременной. Глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов предлагает не спешить и продолжать пилоты на ограниченных участках. По его мнению, уже сейчас тротуары перегружены электросамокатами, а роботы могут создать дополнительную угрозу в зонах с высокой туристической проходимостью.

Есть и правовые нюансы. Александр Холодов из Общественной палаты обращает внимание на пробелы: неясно, кто отвечает, если пешеход нанес вред устройству, сам при этом пострадал, или если ДТП привело к гибели человека. Уголовная ответственность для юрлиц в России пока не предусмотрена.

В Минэкономики отмечают, что при успешной реализации проекта возможна интеграция норм в федеральное законодательство. Это касается и ПДД, и закона «О безопасности дорожного движения». Пока же роверы остаются «экспериментальными» участниками улиц — теми самыми новыми соседями, к которым нам, людям, еще нужно привыкнуть: они не ходят, не разговаривают, а катятся молча на шести колесах.

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#транспорт #беспилотники #яндекс #доставка #минэкономики #рободоставка #экспериментальный правовой режим
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