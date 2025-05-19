В России продолжается реализация программы поддержки льготных категорий граждан при подключении к газу. С 2023 года государство предоставляет субсидии на оплату оборудования и работ, связанных с газификацией частных домов.

В России продолжается реализация программы поддержки льготных категорий граждан при подключении к газу. С 2023 года государство предоставляет субсидии на оплату оборудования и работ, связанных с газификацией частных домов.

По словам первого зампреда комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, государство выделяет субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей на покупку и установку газового оборудования, а также на прокладку газопровода от магистрали до дома. Эти меры действуют с 2023 года и направлены на помощь гражданам, которые не могут самостоятельно покрыть такие расходы.

Деньги можно направить на проектные работы, монтаж коммуникаций на участке и внутри дома, приобретение котлов, плит, счетчиков и другой необходимой техники. Причем речь идет не только о стандартной технике — можно выбрать оборудование, подходящее под конкретные нужды дома или семьи.

Льгота распространяется на 13 категорий граждан. В этот список входят ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, семьи погибших фронтовиков, многодетные, малоимущие и семьи с детьми. В зависимости от региона перечень может быть расширен — например, некоторые субъекты РФ включают в него тружеников тыла, ветеранов труда, ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, жителей блокадного Ленинграда, неработающих пенсионеров, а также участников и добровольцев СВО.

Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление через соцзащиту или портал "Госуслуги". При этом потребуется собрать комплект документов: паспорт, правоустанавливающие бумаги на жилье, справку о составе семьи, документы, подтверждающие право на льготу, а также проект или договор на газификацию. После проверки документов субсидия будет направлена на оплату работ по подключению газа.

Фактически это один из немногих способов сделать газ в доме реальностью для тех, кто до сих пор не мог себе этого позволить.