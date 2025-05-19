В Ростехе изучили трофейный Leopard 2A6 и указали на его уязвимости в боевых условиях. Танк уступает российским аналогам в защите от современных угроз.

Специалисты «Ростеха» провели анализ одного из переданных им трофейных танков Leopard 2. Обо всем этом они рассказали в своем Telegram-канале. Их выводы касаются прежде всего устойчивости бронемашины к современным угрозам на поле боя.

Переданные российским специалистам трофейные Leopard 2, в частности модификация 2A6, стали объектом технического анализа. По итогам изучения выяснилось, что броня этих машин недостаточно эффективно защищает экипаж при ударе с нестандартных ракурсов, особенно со стороны дронов с кумулятивными боеприпасами и противотанковых ракетных комплексов нового поколения.

Слабые места, как указали в Ростехе, связаны с толщиной брони, её составом и внутренней планировкой. По мнению экспертов, немецкие танки создавались под реалии другой эпохи и опирались на опыт конфликтов XX века. Эти подходы, считают в госкорпорации, устарели на фоне новых угроз, включая атаки с воздуха и массированное использование беспилотников.

На фоне сравнения упоминаются российские танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. Все три модели адаптированы к текущим условиям, включая усиленную защиту от дронов, дополнительные элементы динамической защиты и системы РЭБ. В Ростехе отмечают, что зафиксированы десятки случаев, когда российская техника выдерживала множественные попадания, продолжая выполнять боевые задачи.

Дополнительно специалисты продолжают работу над активной защитой, способной повысить устойчивость бронетехники к новым видам угроз, включая дистанционно управляемые системы и высокоточные удары.