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В Госдуме предложили вернуть на российский рынок труда мигрантов из КНДР
Председатель думского комитета Леонид Калашников призвал вновь разрешить трудоустройство граждан КНДР в России.

Депутат Госдумы Леонид Калашников высказался в поддержку идеи привлечения трудовых мигрантов из КНДР. Он напомнил, что ранее корейские рабочие участвовали в строительстве в Москве, однако были вынуждены покинуть страну после введения санкций Совбеза ООН. Калашников считает целесообразным вернуться к практике сотрудничества, особенно после подписания соглашения о стратегическом партнерстве с КНДР и в условиях, когда КНДР, по его словам, проявляет лояльность к России.

Он также отметил, что Россия не может формально отменить санкции ООН, так как признает их, если они приняты Советом Безопасности по консенсусу. При этом, по мнению депутата, необходимо искать способы, которые позволят учитывать политическую и экономическую реальность без нарушения обязательств.

Коллега Калашникова, депутат Ярослав Нилов, заявил, что присутствие северокорейских рабочих было бы полезно для российской экономики. Он указал, что рабочие из КНДР оформляют визы официально, приезжают по целевым каналам и отличаются законопослушным поведением. В качестве аргумента он упомянул отсутствие скандалов с их участием в публичной сфере.

По данным южнокорейского агентства «Енхап», в прошлом году в Россию въехали более 13 тысяч граждан КНДР — в 12 раз больше, чем в 2023 году. Большинство из них указали образовательные цели, что может свидетельствовать об использовании студенческих виз в качестве обходного способа привлечения специалистов из КНДР.

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