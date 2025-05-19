До 25 августа правительство ждет от профильных ведомств конкретные предложения по изменению системы оплаты труда педагогов. Поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам обсуждения стратегии образования до 2036 года.

Пять федеральных министерств — просвещения, труда, науки и высшего образования, финансов и экономического развития — займутся разработкой подходов к повышению зарплат педагогов. Михаил Мишустин поручил завершить подготовку предложений к 25 августа. Ведомства должны учесть будущие изменения в системе оплаты труда и представить их в правительство.

Решение последовало за стратегической сессией по вопросам образования, прошедшей 18 февраля. В фокусе обсуждений оказались задачи по обновлению условий работы учителей, включая финансовую сторону. Особое внимание — на необходимость создания устойчивой модели оплаты труда, отражающей реальную нагрузку педагогов.

Разработка ведется в рамках подготовки долгосрочной стратегии развития отрасли до 2036 года. В правительстве РФ подчеркивают, что предложения должны опираться на существующие ресурсы и учитывать региональную специфику.