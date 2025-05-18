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Роскачество предупредило о мошеннических схемах в салонах сотовой связи
Специалисты Роскачества раскрыли популярные схемы обмана, которые используют продавцы в салонах сотовой связи. Потребители часто сталкиваются с навязанными услугами и скрытыми платежами.

Покупка сим-карты или нового тарифа в салоне связи может превратиться в неприятный сюрприз. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества объяснили, как недобросовестные продавцы вводят клиентов в заблуждение.  

Одна из самых частых уловок — оформление дополнительной сим-карты без ведома покупателя. Консультанты добавляют ее в чек, маскируя под «специальное предложение» или списывая на ошибку. На самом деле это способ выполнить план по продажам.  

Пожилым людям часто навязывают платные услуги под видом помощи — «настройку телефона» или «консультацию по активации». Простые действия, которые можно сделать самостоятельно, выливаются в лишние траты.  

Цены на устройства тоже могут оказаться завышенными. Разница в 5-10 тысяч рублей иногда идет в карман продавцу как премия. При оформлении рассрочки или кредита в чек незаметно добавляют страховку или аксессуары.  

Специалисты советуют всегда проверять чеки и уточнять детали каждого пункта. Если что-то кажется подозрительным, лучше отказаться от покупки или потребовать разъяснений. Чек — главный документ, который поможет вернуть деньги при обнаружении обмана.  

Простая внимательность сэкономит не только нервы, но и бюджет. Ведь переплата за ненужные услуги или товары иногда достигает значительных сумм.

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#роскачество #обман покупателей #защита прав потребителей #мобильные услуги #салоны связи
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