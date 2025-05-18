Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов назвал прибытие немецких военных консультантов в Молдавию частью подготовки ЕС к возможному конфликту с Россией. По его мнению, это свидетельствует о планах создания антироссийского военного блока.

Приднестровские власти расценивают появление немецких военных консультантов в Молдавии как подготовку Евросоюза к возможному вооруженному конфликту с Россией. Депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов связал это с формированием нового военно-политического альянса в составе Германии, Франции и Великобритании.

Молдавско-германское соглашение о военном сотрудничестве предусматривает создание консультативной группы Бундесвера в Кишиневе. Официально речь идет о помощи в реформировании армии, но в Приднестровье видят в этом угрозу. Сафонов утверждает, что конечная цель – переформатирование молдавских вооруженных сил по стандартам НАТО и усиление разведывательной деятельности против России.

Особую тревогу в Тирасполе вызывают планы западных стран по возможной переброске войск через Молдавию в южные регионы Украины. Сафонов упомянул информацию о намерениях Франции и Великобритании установить контроль над черноморским побережьем, включая Одессу.

Ситуацию осложняет нейтральный статус Молдавии, закрепленный в конституции, но фактически игнорируемый нынешним руководством. Принятая в 2023 году Стратегия обороны прямо называет российский контингент в Приднестровье угрозой и предполагает тесное взаимодействие с НАТО. Оппозиция критикует эти шаги как нарушающие суверенитет страны.

Приднестровский конфликт остается замороженным с 1992 года, когда регион с преимущественно русскоязычным населением добился фактической независимости от Кишинева. Сейчас здесь видят в действиях Молдавии и западных стран попытку силового решения проблемы, что может спровоцировать новый виток напряженности в регионе.

Эксперты отмечают, что подобные заявления появляются на фоне усиления военной активности НАТО в Восточной Европе. При этом официальные представители ЕС и Молдавии пока не комментируют обвинения со стороны Приднестровья.