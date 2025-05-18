Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
ИИ-модели научились вырабатывать язык и нормы поведения самостоятельно без подсказок людей
Ученые продемонстрировали, что языковые модели могут коллективно формировать общие нормы и язык. Это происходит в децентрализованных условиях — без явных инструкций и без знания структуры группы.

Недавно выяснилось, что когда группы больших языковых моделей сталкиваются с задачей договориться о чем-либо, они способны выработать собственные правила взаимодействия — и делают это без участия человека. Такие выводы сделаны учеными на основе эксперимента, имитирующего условия возникновения социальных соглашений в человеческом обществе.

Согласно исследованию, опубликованному в Science Advances, большие языковые модели (LLM), взаимодействующие друг с другом, могут коллективно выработать общие соглашения и элементы языка. Исследование основано на экспериментальной структуре, ранее использовавшейся в социальных науках для изучения формирования соглашений между людьми.

В каждом эксперименте два агента LLM объединялись случайным образом и выбирали имя — набор символов или букву — из общего списка. Совпадение выбора приносило им вознаграждение, расхождение — штраф. После неудачного совпадения каждый агент видел, какое имя выбрал другой.

Популяции агентов варьировались от 24 до 200. У них не было информации о существовании группы в целом и не было доступа ко всей истории взаимодействий. Только к недавнему опыту. Несмотря на это, в результате множества взаимодействий среди агентов начинали проявляться устойчивые нормы — например, они все чаще выбирали одно и то же имя.

Исследователи также обнаружили, что в таких системах могут возникать коллективные предубеждения, которые не происходят из действий отдельных агентов. Это подчеркивает, что поведение группы не всегда можно объяснить через поведение ее участников.

В финальной части эксперимента ученые проверили, могут ли небольшие, но согласованные подгруппы изменить уже сложившиеся соглашения. Оказалось, что да — даже меньшинство способно изменить направление развития нормы, если действует последовательно.

Результаты показывают, что языковые модели могут не только взаимодействовать, но и формировать свои системы соглашений. Это важно учитывать при проектировании ИИ-сред, которые должны учитывать человеческие цели и ценности.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#искусственный интеллект #ии #llm #языковые модели #взаимодействие #самоорганизация #социальные нормы
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рассрочка на маркетплейсе может обернуться микрозаймом под 70% годовых
4
Китай ввёл в эксплуатацию 100 инновационных электрических беспилотных самосвалов Huaneng Ruichi
+
Игрок потратил 6–7 часов на укладку книг в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster
3
OnePlus Ace 5 Ultra станет первым смартфоном бренда с экраном 144 Гц и чипсетом Dimensity 9400+
+
Reuters: После закрытия USAID на складах США портится 60 тысяч тонн гуманитарной помощи
+
Canon EOS R1 признана лучшей камерой года на Red Dot Design Awards 2025
3
12-минутный видеоролик геймплея новой Battlefield попал в Сеть
1
Полные характеристики и рендеры Realme GT 7T просочились в сеть перед запуском
2
ZTE представила смартфон с чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц
+
Lenovo представила 14-дюймовый OLED-планшет Yoga Pad Pro с 16 ГБ оперативной памяти и ОС Android
2
Состоялся релиз основанного на Fedora геймерского дистрибутива Nobara Linux 42
4
Take-Two опубликовала отчёт за IV квартал и рассказала про GTA VI
2
Для GTA 5 Enhanced выпустили мод с графикой как в GTA 6
1
ВВС США раскрыли технические детали истребителя шестого поколения F-47
1
Появилась информация о весе, толщине и малой емкости аккумулятора iPhone 17 Air
+
Red Dead Redemption 2 может выйти на Nintendo Switch 2 в 2025 году
+
В Windows 11 возвращается схожая с имевшейся в Windows 7 функция беспроводной передачи файлов
+
Консоль Powkiddy V90S с улучшенным экраном и Allwinner A133P готовится к выходу
1
Synology представила BeeStation Plus — персональное облако без подписок
+
MSI представила игровой монитор MPG 274URDFW E16M с встроенным ИИ
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
244
О Sony PlayStation 3 в 2025 году — актуальность игровой консоли среди обычных геймеров
3
Обнаружены микробы, эффективно поглощающие углекислый газ
1

Сейчас обсуждают

Санитар Порванова
20:19
Так мы подошли к главному вопросу . Была 7900хтх которую ты облизывал . А сейчас какая карта ? 4090? 5070ти? Просто нужен четкий ответ непран хвахахахахаха. На это то способен ?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Китя.
20:16
7900хтх грелась по GPU Hotspot 105 градусов. аж на радиаторе был треск от перегрева. Пользовался ей 1 неделю одной и другую взял также повертел такая же вата отнес обратно все они грелки. Брать RX 790...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Санитар Порванова
20:15
Вполне возможно . или яйценюх . смотря какая у него в данный момент орьентация ыыыы
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Санитар Порванова
20:13
А сейчас у тебя 5070ти? Давай напиши что нет, 4090 В угол загнали непрана пхахахвхвхвхв Я уверен этот вопрос или останется без ответа или съедет на другое Чекайте пацаны ухахахввх
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Повелитель котов
20:12
каблук?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Санитар Порванова
20:10
Потому что непранов личность слабохарактерная и ведомая пхахахвх
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Санитар Порванова
20:09
Тебе скинуть скрины как ты ее облизывал, спорил до усера со всеми кто плохо о 7900хтх напишет и сам писал что зелень это мыло а длсс дерьмо ? Пвхахааххаахах Точно интересная личность
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Повелитель котов
20:09
а сколько ты на ней сидел и почему от неё отказался?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Китя.
20:07
Моя последняя карта с красных была 7900хтх и могу обрадовать эта последняя карта с красного лагеря.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Санитар Порванова
20:06
Зачем ты мне весёлые картинки свои кидаешь пхахахахаха. У меня у самого зеленая карта и амудешный проц.Меня железки до тряски не интересуют как и шишку,они меня интересуют онли как функция работает и ...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем