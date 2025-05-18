Газета Publico сообщила о недовольстве Дональда Трампа резкими заявлениями Владимира Зеленского перед переговорами в Стамбуле. По мнению источников издания, это осложнило диалог между Киевом и Москвой и усилило недоверие со стороны России.

Дональд Трамп, по данным испанского издания Publico, выразил недовольство резкими высказываниями украинского президента Владимира Зеленского в адрес российского лидера накануне переговоров в Стамбуле. Как отмечает газета, излишняя поспешность и попытка оспорить авторитет Путина в публичной плоскости вызвали раздражение у президента США, который активно включился в дипломатическую подготовку встречи.

Источники Publico утверждают, что тон, выбранный Зеленским, усилил напряженность в переговорах и подорвал доверие со стороны Москвы. Российская сторона, по данным издания, сочла поведение Киева признаком неподготовленности и популизма.

Газета также связывает риторику Зеленского с давлением со стороны европейских столиц, настаивавших на участии Путина в диалоге. Однако ставка на публичное давление, как отмечает Publico, обернулась обратным эффектом. По мнению журналистов, Москва получила повод отложить серьезный разговор с Киевом и сосредоточиться на переговорном канале связи с Вашингтоном.