В Кремле подтвердили, что ведется подготовка к новому разговору между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это будет третий их контакт с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Телефонный разговор Путина и Трампа обсуждают в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не уточнив дату или предполагаемую повестку.

С американской стороны инициатива уже озвучена. Дональд Трамп, занимающий пост президента США второй срок, накануне заявил, что намерен поговорить с российским лидером в ближайший понедельник в 17:00.

По словам Трампа, в центре будущего диалога окажутся вопросы, связанные с украинским конфликтом и состоянием мировой экономики. Он также сообщил о планах после разговора с Путиным связаться с Владимиром Зеленским и обсудить ситуацию с союзниками по НАТО.

Если разговор состоится, это станет третьим телефонным контактом между президентами с начала нового срока Трампа. До этого они общались 12 февраля и 18 марта.