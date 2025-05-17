Правительство России рассмотрит возможность выведения генномодифицированных деревьев с ускоренным ростом. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

Российские власти изучат возможность создания генномодифицированных лесных пород с повышенной скоростью роста. Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по этому вопросу до 1 июля 2025 года.

Инициатива предполагает проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ. Ученым предстоит вывести деревья с заданными характеристиками для коммерческого использования. Речь идет о создании специальных лесных плантаций с улучшенными сортами древесины.

Поручение появилось после апрельского совещания по развитию лесопромышленного комплекса. Власти рассматривают различные варианты повышения эффективности лесного хозяйства. ГМО-деревья могут стать одним из инструментов решения этой задачи.

Экспертам предстоит оценить риски и преимущества такого подхода. Особое внимание уделят экологической безопасности и экономической целесообразности проекта. Решение будет принято после тщательного анализа всех факторов.