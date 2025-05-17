Астрономы получили данные о формировании массивной звезды HW2, которая активно поглощает окружающий газ. Наблюдения проводились с помощью радиотелескопов, позволивших заглянуть сквозь плотные пылевые облака.

В созвездии Цефей А, на расстоянии 2300 световых лет от Земли, развернулось впечатляющее космическое действо. Молодая звезда HW2, чья масса уже сейчас в 10-20 раз превышает солнечную, активно поглощает окружающий газ, наращивая свои размеры. Астрономам впервые удалось так детально зафиксировать этот процесс.

Уникальность наблюдения в том, что HW2 представляет редкий пример массивной протозвезды в фазе активного формирования. Ученые давно пытались понять, как такие гиганты, которые впоследствии заканчивают жизнь впечатляющими взрывами сверхновых, успевают набрать столько массы. Теперь у них есть ответ.

Астрономы использовали сеть радиотелескопов Very Large Array в Нью-Мексико, чтобы заглянуть сквозь плотные пылевые облака, окружающие звезду HW2. Наблюдая за излучением молекул аммиака, ученые смогли детально изучить процесс поглощения газа формирующейся звездой. Эти молекулы, хорошо заметные в радиодиапазоне, послужили своеобразными маркерами, позволившими проследить движение вещества в аккреционном диске.

Оказалось, что HW2 поглощает материю с ошеломляющей скоростью – около двух масс Юпитера в год. Это один из самых быстрых темпов звездного роста, когда-либо зарегистрированных. Газ поступает к звезде через вращающийся диск, причем процесс этот оказался неравномерным.

Восточная часть диска содержит почти вдвое больше материала, чем западная, и выглядит более турбулентной. Ученые предполагают, что такой дисбаланс может быть вызван внешним воздействием – возможно, поблизости проходит "космический трубопровод" из газа и пыли, который дополнительно питает формирующуюся звезду.

Пока можно сказать одно: природа использует одни и те же принципы для создания как скромных звезд вроде нашего Солнца, так и настоящих космических тяжеловесов. Просто в последнем случае все происходит быстрее, масштабнее и, как теперь выяснилось, несколько асимметрично.