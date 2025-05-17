Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Мотоциклы становятся массовой альтернативой автомобилям в России
Российский рынок мотоциклов демонстрирует рекордный рост – продажи выросли на 48% в первом квартале 2025 года.

Еще пару лет назад мотоцикл в России считался скорее роскошью или хобби, чем повседневным транспортом. Но сегодня ситуация резко изменилась — двухколесные машины превращаются в полноценную замену автомобилям. В России этот сдвиг происходит стремительно: по данным «Автостата», продажи новых мотоциклов за первый квартал 2025 года выросли на 48% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Всего за три месяца россияне приобрели более 5,2 тысячи новых байков.

Причин у этой динамики несколько. Рост цен на автомобили — один из ключевых факторов. Однако дело не только в цифрах. В стране меняется само восприятие двухколесного транспорта: всё больше людей рассматривают его как полноценное средство передвижения, удобное и экономичное.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин считает, что мотоцикл занял место машины в бюджете тех, кто рассчитывал на обновление автопарка, но не потянул новые ценники. В то же время директор «Авилон мото» Станислав Карбачинский уточняет: дело не только в ценах. Мотоциклы действительно стали проще в обслуживании, выбор моделей вырос, а интерес — стабильно высокий уже второй год.

Мнения экспертов разделяются. Например, Илья Привезенцев из «Рольф мото» считает, что нельзя напрямую связывать авторынок и рынок мототехники. Он видит основной драйвер в изменении отношения к мотоциклу — теперь это не замена, а альтернатива: мобильная, эмоциональная и доступная. Это не шаг назад, а шаг вбок. Илья Зарембо из «Авито Авто» говорит о росте популярности мотоциклов как о культурном сдвиге: езда на байке — уже не просто способ миновать пробки, а часть образа жизни и способ самовыражения.

В условиях активного сезона спрос подогревает еще и календарь — весна традиционно сопровождается всплеском продаж. К тому же на рынке появились новые игроки, бренды и модели — и все они бьют по цене. Особенно заметен рост предложения со стороны китайских производителей.

Regulmoto, Racer и Motoland заняли первые три позиции по продажам в первом квартале 2025 года. Все три — марки, работающие с китайской сборкой. Особенно активно растет Motoland — продажи увеличились на 75% по сравнению с прошлым годом. Далее следуют Kayo и Voge. Все они — представители КНР. Их доля на рынке составляет почти 86%, подтверждают данные «Авито Авто».

Появились и новые лидеры среди моделей. В топе — Motoland XF300, за ним идут Racer RC300, Regulmoto Sport и несколько других. Все эти байки стоят в разы дешевле европейских аналогов, но предлагают приемлемый уровень качества. По словам Житнухина, китайские бренды подтянулись по всем показателям: надежность, безопасность, комфорт. Плюс — более гибкая ценовая политика.

Российских производителей немного. Основные игроки — это «Балтмоторс» и завод имени Дегтярева. У «Балтмоторс» даже есть электромотоцикл. Компания Racer производит технику из комплектующих, собранных в Китае, Тайване и Японии. Кроме того, в правительстве озвучивались планы по выпуску коммерческой версии электромотоцикла Aurus Merlon. Однако, как выяснил «Ъ-Review», модель до прилавков пока не добралась.

На рынке активно растет сегмент кроссовых и эндуро-моделей, которые не требуют регистрации, поэтому официальная статистика их не учитывает. Зато на дорогах их становится всё больше — особенно за городом и на туристических маршрутах.

Влияние оказал и параллельный импорт. После ухода ряда иностранных брендов, в том числе европейских и японских, дистрибьюторы нашли способ восполнить дефицит. Через альтернативные каналы на рынок попадают мотоциклы BMW, Honda, Yamaha и другие. Станислав Карбачинский говорит прямо: бренд ушел, но любовь к нему осталась. За мотоциклами, которые ушли с официальных торговых площадок, люди продолжают охотиться — пусть и с другими рисками.

Массовый сегмент в цене держится в пределах 213–700 тыс. рублей. Премиальные модели стоят до 7 млн. Средний китайский мотоцикл с объемом двигателя 300–900 кубов обходится в сумму от 350 тыс. до 1,3 млн рублей. Европейские и японские варианты — в разы дороже.

На вторичном рынке тоже оживление. За первый квартал 2025 года продажи выросли на 40%, до почти 13 тыс. штук. Чаще всего покупают японские мотоциклы — они составляют почти половину всех сделок. На втором месте — Китай. Самые продаваемые марки — Honda, Yamaha, BMW. Популярные модели — Honda CBR, CB, Jawa 350, Yamaha YZF и Suzuki GSX.

Рынок все активнее уходит в онлайн. На Ozon спрос на мотоциклы в марте вырос в 5,1 раза. В «Рольфе» и «Авито Авто» это связывают с прозрачными условиями и привычкой покупать сложную технику через интернет. Покупателю не нужно ехать в другой город, чтобы забрать заказ, можно выбрать модель, получить всю информацию о документах и оформить доставку.

На Wildberries продажи мотоциклов выросли в 2,7 раза. Маркетплейс отмечает, что ассортимент расширяется не только в сезон, а круглогодично.

Выбирая мотоцикл, эксперты советуют ориентироваться не только на цену. Важно учитывать цели использования, физические параметры, доступность запчастей и качество сервисной сети. Особое внимание — юридической чистоте техники, особенно в случае покупки с пробегом. Проверить документы, осмотреть вилки, раму, тормоза, картер — всё это важно для безопасной езды и будущей перепродажи. При сомнениях лучше взять с собой опытного байкера или специалиста по диагностике.

Все это говорит об одном: мотоцикл в России больше не воспринимается как временное решение или сезонная прихоть. Это — новая норма. И если раньше байк ассоциировался с хобби, теперь он все чаще становится рабочей лошадкой, на которую пересаживаются те, кто не готов мириться с возросшими ценами на авто.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #цены #продажи #параллельный импорт #авторынок #мотоциклы #тренды #мотобренды #мототехника
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США впервые испытали в полете вращающийся детонационный ракетный двигатель
5
Microsoft внезапно свернула проект по ускорению Python и распустила команду Faster CPython
4
Обновление Windows 10 KB5058379 блокирует компьютеры через принудительный запуск BitLocker Recovery
+
Рассрочка на маркетплейсе может обернуться микрозаймом под 70% годовых
3
8BitDo готовит к выпуску «кнопочный контроллер» для профессиональных геймеров
+
«Калашников» впервые представил в России пулеметы с ленточным боепитанием РПЛ-20 и РПЛ-7
+
Huawei выпускает планшет MatePad Pro 12.2 2025 с экраном PaperMatte
+
Игрок потратил 6–7 часов на укладку книг в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster
+
Президент США Дональд Трамп просит Apple прекратить перенос производства iPhone в Индию
+
Физики из Японии сообщили о первом успешном наблюдении эффекта сверхпроводящего диода
2
В России пытаются возродить советский железнодорожный мегапроект Курагино – Кызыл
+
Nvidia готовит RTX 5080 Super и RTX 5080 Ti с 24 ГБ памяти на конец года
+
Canon представила беззеркальную камеру EOS R50 V для создателей видеоконтента
1
12-минутный видеоролик геймплея новой Battlefield попал в Сеть
+
Состоялся релиз основанного на Fedora геймерского дистрибутива Nobara Linux 42
4
AMD подтверждает совместимость AM5 с CUDIMM-памятью
+
Epic Games выпустила предварительную версию Unreal Engine 5.6 с акцентом на производительность
2
РЖД рапортуют о росте на фоне риска остановки лесозаводов из-за логистического кризиса
+
Тайваньский производитель кремниевых пластин готов обеспечить ими всю промышленность США
1
Snapdragon 7 Gen 4 выходит с ускорением ИИ и Wi‑Fi 7
+

Популярные статьи

ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
60
Поменял B450-A PRO на B550-A PRO под 5800X3D - стоит ли оно того
104
Краткий обзор игры MotoGP 25 с очередным разносом движка UE5
2
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
7

Сейчас обсуждают

inostranec
19:39
Скоро онли велосипеды, как понравилось главному у его корейского дружка
GTA VI выйдет в мае 2026 года - Take-Two инвестирует в долгосрочный успех бренда
Chimbal
19:38
"ты по делу..." - Дела от патологического линуксоидного лжеца с манией величия? Спасибо, обойдусь.
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Mallory
19:16
Ну вот видишь, ты по делу ответить не смог. Не в коня корм. Так я и сам тебе предлагаю, продай компьютерное барахло, купи айпад, и играй в геншин до посинения.
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Chimbal
19:13
"ну какая же дезинформация?" - Самая обычная. А какая ещё может быть от паталогического лжеца линуксоидного? Вопрос, конечно же, риторический. P.S. Ты уж извини, но читать очередную простыню у меня н...
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
unhurtable
19:11
Имбецилушка, для того чтоб воевать теми же темпами 404й нужно пушмясо, деньги и поставки оружия - первое теми же темпами и близко восполнять не получится даже чисто математически(если бы у тебя был мо...
Таиландский аналитик считает примирение Москвы и Киева в текущих условиях почти невозможным
Mallory
19:07
Почему? Не, лично я конечно за докер, но в данном случае вполне себе рабочий вариант.
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Китя.
18:57
Админы гасите это Nvidia&intel Hater самолайкоющий. Снова создал новый акк.
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
linux4ever
18:57
schroot для гуйни это не смешно.
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
linux4ever
18:56
>Don't use GPU manufacturer install scripts Ыыы.
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
Игорек Казаков
18:55
Обновленная GTA V и без модов прекрасно играется!
Появилась информация о весе, толщине и малой емкости аккумулятора iPhone 17 Air
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем