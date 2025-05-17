Российский рынок мотоциклов демонстрирует рекордный рост – продажи выросли на 48% в первом квартале 2025 года.

Еще пару лет назад мотоцикл в России считался скорее роскошью или хобби, чем повседневным транспортом. Но сегодня ситуация резко изменилась — двухколесные машины превращаются в полноценную замену автомобилям. В России этот сдвиг происходит стремительно: по данным «Автостата», продажи новых мотоциклов за первый квартал 2025 года выросли на 48% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Всего за три месяца россияне приобрели более 5,2 тысячи новых байков.

Причин у этой динамики несколько. Рост цен на автомобили — один из ключевых факторов. Однако дело не только в цифрах. В стране меняется само восприятие двухколесного транспорта: всё больше людей рассматривают его как полноценное средство передвижения, удобное и экономичное.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин считает, что мотоцикл занял место машины в бюджете тех, кто рассчитывал на обновление автопарка, но не потянул новые ценники. В то же время директор «Авилон мото» Станислав Карбачинский уточняет: дело не только в ценах. Мотоциклы действительно стали проще в обслуживании, выбор моделей вырос, а интерес — стабильно высокий уже второй год.

Мнения экспертов разделяются. Например, Илья Привезенцев из «Рольф мото» считает, что нельзя напрямую связывать авторынок и рынок мототехники. Он видит основной драйвер в изменении отношения к мотоциклу — теперь это не замена, а альтернатива: мобильная, эмоциональная и доступная. Это не шаг назад, а шаг вбок. Илья Зарембо из «Авито Авто» говорит о росте популярности мотоциклов как о культурном сдвиге: езда на байке — уже не просто способ миновать пробки, а часть образа жизни и способ самовыражения.

В условиях активного сезона спрос подогревает еще и календарь — весна традиционно сопровождается всплеском продаж. К тому же на рынке появились новые игроки, бренды и модели — и все они бьют по цене. Особенно заметен рост предложения со стороны китайских производителей.

Regulmoto, Racer и Motoland заняли первые три позиции по продажам в первом квартале 2025 года. Все три — марки, работающие с китайской сборкой. Особенно активно растет Motoland — продажи увеличились на 75% по сравнению с прошлым годом. Далее следуют Kayo и Voge. Все они — представители КНР. Их доля на рынке составляет почти 86%, подтверждают данные «Авито Авто».

Появились и новые лидеры среди моделей. В топе — Motoland XF300, за ним идут Racer RC300, Regulmoto Sport и несколько других. Все эти байки стоят в разы дешевле европейских аналогов, но предлагают приемлемый уровень качества. По словам Житнухина, китайские бренды подтянулись по всем показателям: надежность, безопасность, комфорт. Плюс — более гибкая ценовая политика.

Российских производителей немного. Основные игроки — это «Балтмоторс» и завод имени Дегтярева. У «Балтмоторс» даже есть электромотоцикл. Компания Racer производит технику из комплектующих, собранных в Китае, Тайване и Японии. Кроме того, в правительстве озвучивались планы по выпуску коммерческой версии электромотоцикла Aurus Merlon. Однако, как выяснил «Ъ-Review», модель до прилавков пока не добралась.

На рынке активно растет сегмент кроссовых и эндуро-моделей, которые не требуют регистрации, поэтому официальная статистика их не учитывает. Зато на дорогах их становится всё больше — особенно за городом и на туристических маршрутах.

Влияние оказал и параллельный импорт. После ухода ряда иностранных брендов, в том числе европейских и японских, дистрибьюторы нашли способ восполнить дефицит. Через альтернативные каналы на рынок попадают мотоциклы BMW, Honda, Yamaha и другие. Станислав Карбачинский говорит прямо: бренд ушел, но любовь к нему осталась. За мотоциклами, которые ушли с официальных торговых площадок, люди продолжают охотиться — пусть и с другими рисками.

Массовый сегмент в цене держится в пределах 213–700 тыс. рублей. Премиальные модели стоят до 7 млн. Средний китайский мотоцикл с объемом двигателя 300–900 кубов обходится в сумму от 350 тыс. до 1,3 млн рублей. Европейские и японские варианты — в разы дороже.

На вторичном рынке тоже оживление. За первый квартал 2025 года продажи выросли на 40%, до почти 13 тыс. штук. Чаще всего покупают японские мотоциклы — они составляют почти половину всех сделок. На втором месте — Китай. Самые продаваемые марки — Honda, Yamaha, BMW. Популярные модели — Honda CBR, CB, Jawa 350, Yamaha YZF и Suzuki GSX.

Рынок все активнее уходит в онлайн. На Ozon спрос на мотоциклы в марте вырос в 5,1 раза. В «Рольфе» и «Авито Авто» это связывают с прозрачными условиями и привычкой покупать сложную технику через интернет. Покупателю не нужно ехать в другой город, чтобы забрать заказ, можно выбрать модель, получить всю информацию о документах и оформить доставку.

На Wildberries продажи мотоциклов выросли в 2,7 раза. Маркетплейс отмечает, что ассортимент расширяется не только в сезон, а круглогодично.

Выбирая мотоцикл, эксперты советуют ориентироваться не только на цену. Важно учитывать цели использования, физические параметры, доступность запчастей и качество сервисной сети. Особое внимание — юридической чистоте техники, особенно в случае покупки с пробегом. Проверить документы, осмотреть вилки, раму, тормоза, картер — всё это важно для безопасной езды и будущей перепродажи. При сомнениях лучше взять с собой опытного байкера или специалиста по диагностике.

Все это говорит об одном: мотоцикл в России больше не воспринимается как временное решение или сезонная прихоть. Это — новая норма. И если раньше байк ассоциировался с хобби, теперь он все чаще становится рабочей лошадкой, на которую пересаживаются те, кто не готов мириться с возросшими ценами на авто.