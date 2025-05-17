Министры обороны Великобритании и Германии объявили о запуске совместного проекта дальнобойного вооружения.

Берлин и Лондон намерены разработать новое ударное вооружение большой дальности, получившее название Deep Precision Strike. Министры обороны двух стран — Борис Писториус и Джон Хили — официально сообщили о запуске проекта накануне встречи Европейской группы пяти в Риме. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

Новая ракета должна преодолевать расстояния более 2000 километров, но технические параметры пока не раскрыты. По имеющимся данным, союзники пока не определились, будет ли речь идти о баллистической, крылатой ракете или комбинации этих решений.

Проект Deep Precision Strike стал развитием соглашения Trinity House, подписанного сторонами осенью прошлого года. Изначально стороны заявили о намерении «ускоренно» разработать оружие нового поколения, превосходящее существующие образцы по точности и дальности.

Для понимания масштаба задачи: применяемая сегодня крылатая ракета Storm Shadow, которой вооружены ВВС Великобритании, уже обеспечивает высокую точность при ударе с воздуха. Новая система, по всей видимости, нацелена на преодоление оставшихся ограничений — будь то дальность полета, защищенность от ПВО или гибкость в выборе платформ.

Поводом для проекта стал очевидный пробел в европейских арсеналах, вскрывшийся в ходе конфликта на Украине. Российские удары ракетами наземного базирования продемонстрировали, что у ряда стран НАТО попросту нет сопоставимых средств.

О сроках реализации и стоимости программы пока ничего не известно. Но, судя по составу участников и заявленной амбициозности, проект станет важным элементом европейской оборонной стратегии в ближайшие годы.