Компания AMD планирует представить свои первые стоечные решения для ИИ в рамках линейки Instinct MI400. Новые кластеры MI450 должны составить конкуренцию моделям NVIDIA во второй половине 2026 года.

AMD делает стратегический шаг в гонке технологий искусственного интеллекта, готовя к выпуску свою первую архитектуру стоечного масштаба. Линейка Instinct MI400, включающая модели MI450, призвана бросить вызов доминированию NVIDIA на рынке ИИ-кластеров.

Ключевым продуктом станет кластер MI450 IF128, запланированный к выходу во второй половине 2026 года. Решение использует технологию Infinity Fabric через Ethernet, обеспечивая пропускную способность свыше 1,8 ТБ/с на GPU. Для сетевого взаимодействия AMD предусмотрела три сетевые карты Pensando 800GbE на каждый графический процессор, что дает суммарную пропускную способность 2,4 Тбит/с - на 50% выше, чем у ожидаемого решения NVIDIA VR200 NVL144.

Однако перед AMD стоят серьезные вызовы. Производство кластеров MI450 IF128 может столкнуться с технологическими трудностями. Поэтому компания параллельно разрабатывает упрощенную версию MI450 IF64, которая должна быть проще в реализации, но сохранит конкурентные характеристики.

Новые решения AMD должны напрямую конкурировать с архитектурой NVIDIA Vera Rubin. Успех MI400 может изменить расстановку сил на рынке ИИ-ускорителей, где сейчас безраздельно властвует NVIDIA со своими кластерами Blackwell.

Однако AMD предстоит доказать, что ее первые стоечные решения смогут не только соответствовать заявленным характеристикам, но и предложат реальные преимущества для крупных дата-центров.