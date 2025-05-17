Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году вырастут в среднем на 11,9%, сообщил депутат Госдумы. Повышение коснется всех регионов, но точные цифры будут различаться.

С июля 2025 года в России ожидается очередной рост стоимости коммунальных услуг. По словам первого заместителя главы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, в среднем по стране тарифы вырастут на 11,9%. При этом в зависимости от решений местных властей в отдельных регионах процент может варьироваться — где-то выше, где-то ниже обозначенной планки.

Как пояснил депутат, рост связан с двумя основными факторами — инфляцией и изношенностью коммунальной инфраструктуры. По его словам, масштабное обновление инженерных сетей требует постоянного притока средств, а без пересмотра тарифов обеспечить это финансирование невозможно.

В 2024 году тарифы уже увеличились — в среднем на 9,8%. А в следующие два года после нового скачка, согласно текущему прогнозу социально-экономического развития, темпы роста начнут замедляться: до 5,4% в 2026 году и до 4,8% — в 2027-м.

Минстрой настаивает, что индексация носит системный характер и соотносится с макроэкономическими показателями. ФАС в свою очередь пообещала следить за тем, чтобы тарифы не выходили за установленные пределы.