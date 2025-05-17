Преподаватель Университета принца Сонгкхла Рустам Вансу усомнился в возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине. По его словам, позиции сторон расходятся слишком радикально, чтобы говорить о переговорах всерьез.

По мнению преподавателя Института исследования проблем мира Университета принца Сонгкхла Рустама Вансу, мирное урегулирование конфликта на Украине в обозримом будущем маловероятно. В интервью корреспонденту ТАСС он отметил, что переговорный тупик объясняется кардинальной разницей в подходах сторон.

Украина, по его словам, отказывается от любых соглашений, которые могут выглядеть как уступка Москве. Особенно если речь идет о территориальных потерях. Для Киева это неприемлемо.

В то же время Россия настаивает на том, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО и прекратила размещение иностранных военных контингентов на своей территории. Без этих условий российская сторона не видит прочной основы для мира.

На фоне этого Вашингтон все чаще демонстрирует усталость от единоличной поддержки Киева. США по-прежнему поддерживают идею прекращения огня, но готовы рассматривать вариант мира, если Украина уступит часть территорий. Американская позиция смещается в сторону передачи части ответственности европейским партнерам.

По мнению Вансу, Европа оказалась в неудобной роли: с одной стороны, затяжной конфликт может, как считают некоторые ее лидеры, ослабить Россию. С другой — у ЕС нет ни достаточных ресурсов, ни единой военной стратегии, чтобы эффективно влиять на ход событий. Угроза стратегического проигрыша Украины при этом остается.