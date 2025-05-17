Кабинет министров не одобрил инициативу о ежемесячных выплатах россиянам, ведущим домашнее хозяйство. Законопроект предлагал назначать пособие в размере прожиточного минимума при соблюдении ряда условий.

Правительство России не поддержало законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты в размере регионального прожиточного минимума для граждан, ведущих домашнее хозяйство. Об этом сообщил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Инициатива предполагала, что пособие смогут получать люди, чей семейный доход не превышает двукратный прожиточный минимум. Власти, однако, высказали замечания, не уточняя деталей. Нилов заявил, что авторы не намерены отказываться от идеи и будут ее дорабатывать.

Законопроект разработали в ЛДПР, его концепцию еще в прошлые годы предлагал Владимир Жириновский. Речь идет в основном о женщинах, реже — мужчинах, которые не имеют работы, но полностью заняты домашними делами. По словам Нилова, это особая категория малоимущих граждан, нуждающихся в поддержке.

Сейчас такие люди не получают пособий, так как формально не считаются безработными. Инициатива ЛДПР должна была изменить эту ситуацию, но пока не получила одобрения правительства.