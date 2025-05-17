Сирия подписала меморандум с компанией DP World об инвестициях в порт Тартус. Сумма сделки составляет 800 миллионов долларов.

После расторжения соглашения с Россией сирийские власти нашли нового инвестора для развития портовой инфраструктуры. Контракт с дубайской компанией предусматривает масштабные вложения.

Управление морских портов Сирии заключило соглашение с оператором DP World из ОАЭ. Документ предполагает модернизацию многоцелевого терминала в Тартусе. Общий объем инвестиций достигнет 800 миллионов долларов.

Ранее Дамаск аннулировал договор 2019 года с Россией об управлении портом. При этом соглашения о размещении российских военных объектов в Тартусе и Латакии остаются в силе.

Помимо портовой инфраструктуры, стороны договорились о сотрудничестве в создании промышленных зон и логистических центров. Проект охватит несколько стратегических районов страны.

В Кремле заявили о продолжении контактов с сирийскими властями. Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал ситуацию с портом техническим вопросом, требующим дополнительных консультаций.

DP World - один из крупнейших мировых портовых операторов. Компания управляет терминалами в 40 странах.