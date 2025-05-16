Ученые исследовали редкие янтарные отложения на Хоккайдо и выявили признаки древнего цунами, захоронившего смолу до ее отвердевания. Форма и структура янтаря указывают на мощное природное событие, которое произошло более ста миллионов лет назад.

На севере Японии, в карьере Симонакагава на острове Хоккайдо, группа ученых изучила необычные залежи янтаря, возраст которых достигает 116 миллионов лет. Эти находки представляют собой не только хорошо сохранившуюся древнюю смолу, но и, как считают ученые, потенциальные следы разрушительного цунами, случившегося во времена, когда по Земле ходили динозавры.

Янтарь из этого региона сформировался в условиях глубоководного морского дна. Это нехарактерная среда для затвердевания древесной смолы, которая обычно застывает при контакте с воздухом. Вместо этого смола была захоронена, прежде чем успела отвердеть. Такой сценарий требует мгновенного переноса вещества — и именно это привлекло внимание палеонтологов и геологов.

Ключом к разгадке стали так называемые «пламенные структуры» — характерные искажения в янтаре, указывающие на то, что мягкий материал был внезапно придавлен осадками. Исследование под ультрафиолетом показало, что янтарь не имел типичных признаков воздушной полимеризации. Все указывает на то, что смолу вместе с деревьями сорвало с суши, затянуло в океан и мгновенно захоронило

Дополнительную картину дополняют и другие находки из тех же слоев. В породах ученые зафиксировали признаки сейсмической активности: оползни, дестабилизированные отложения, а также гигантские обломки деревьев, застрявшие на морском дне. Эти деревья не подвергались длительному воздействию воды или эрозии — их словно снесло ударной волной и отбросило вглубь моря.

Обычные шторма не способны переместить такие массивные объекты. Эту роль могло сыграть только нечто гораздо более мощное — как минимум одно, а возможно, серия цунами. Смола, по сути, зафиксировала на себе последствия события — сохранив в окаменевшей форме динамику момента, который под водой уже давно стерт временем.

Исследование подчеркивает, насколько ценным источником информации может быть даже небольшой кусок янтаря. В нем сохранился не просто фрагмент доисторического леса, а свидетельство бурной и разрушительной геологической эпохи.