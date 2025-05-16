Дональд Трамп назвал гендиректора Apple Тима Кука своим другом, но раскритиковал его планы по расширению производства в Индии. Президент США настаивает на переносе мощностей обратно в Америку.

Отношения между американским президентом и главой Apple остаются сложными. Хотя Трамп называет Кука другом, их взгляды на производственную стратегию компании кардинально расходятся.

На последней пресс-конференции Дональд Трамп четко обозначил свою позицию: он против расширения производственных мощностей Apple в Индии. По его словам, эта страна «может сама о себе позаботиться», а американская компания должна создавать рабочие места дома.

Президент напомнил, что долгое время мирился с китайской ориентацией Apple. Но теперь, когда компания планирует инвестировать 500 миллиардов долларов в развитие, он ожидает возвращения производства в США. Особое недовольство вызвали планы по строительству новых заводов в Индии.

Эксперты сомневаются в возможности полного переноса производства iPhone в Америку. Себестоимость устройств резко возрастет из-за высокой оплаты труда. Марк Гурман из Bloomberg считает такой сценарий нереалистичным.

Впрочем, возможен компромиссный вариант. Apple может начать с локализации сборки бюджетных моделей вроде грядущего iPhone 17e. Но массовый перевод всего производства выглядит маловероятным — компания десятилетиями выстраивала цепочки поставок в Азии.

Трамп продолжает настаивать на своем. Он уверен, что у США есть все ресурсы для организации местного производства iPhone. Однако экономическая целесообразность этого шага остается под вопросом.