Беспилотники стали привычной частью воздушного пейзажа любого современного вооруженного конфликта. При этом даже самые компактные модели не могут скрыть свой акустический след — звук работы винтов выдает дрон задолго до того, как его видно. Российские инженеры решили превратить эту уязвимость в инструмент их выявления.
Программа, разработанная в РТУ МИРЭА, анализирует звуки, издаваемые дронами во время полета. Система опирается на данные с сети чувствительных микрофонов и распознает тип беспилотника по частотному профилю его двигателя и винтов. За проект отвечают инженер Вячеслав Иванов и магистрант Владимир Шеденко.
Их подход отличается от большинства зарубежных решений, которые фиксируют только факт пролета дрона, не вдаваясь в детали. Российская система, в отличие от них, не просто определяет присутствие объекта в зоне контроля, но и классифицирует его — по звучанию.
Алгоритм масштабируется под разные сценарии. Его можно встроить в инфраструктуру охраняемых территорий, распределив сеть микрофонов по периметру. В теории, такая система способна работать как в условиях массовых мероприятий, так и в городской среде, где визуальное обнаружение осложнено.
Программа уже прошла испытания и получила патент в 2025 году. Разработка официально принадлежит РТУ МИРЭА. Сейчас команда переходит к следующему этапу — настройке аппаратных компонентов и тестированию в реальных условиях.
Шеденко уточнил, что в будущем в систему планируют встроить инструменты искусственного интеллекта для автоматического анализа воздушной обстановки. Эта часть станет основой его научной работы.