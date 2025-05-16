Специалисты из РТУ МИРЭА представили программную систему, способную распознавать дроны по звуковому сигналу.

Беспилотники стали привычной частью воздушного пейзажа любого современного вооруженного конфликта. При этом даже самые компактные модели не могут скрыть свой акустический след — звук работы винтов выдает дрон задолго до того, как его видно. Российские инженеры решили превратить эту уязвимость в инструмент их выявления.

Программа, разработанная в РТУ МИРЭА, анализирует звуки, издаваемые дронами во время полета. Система опирается на данные с сети чувствительных микрофонов и распознает тип беспилотника по частотному профилю его двигателя и винтов. За проект отвечают инженер Вячеслав Иванов и магистрант Владимир Шеденко.

Их подход отличается от большинства зарубежных решений, которые фиксируют только факт пролета дрона, не вдаваясь в детали. Российская система, в отличие от них, не просто определяет присутствие объекта в зоне контроля, но и классифицирует его — по звучанию.

Алгоритм масштабируется под разные сценарии. Его можно встроить в инфраструктуру охраняемых территорий, распределив сеть микрофонов по периметру. В теории, такая система способна работать как в условиях массовых мероприятий, так и в городской среде, где визуальное обнаружение осложнено.

Программа уже прошла испытания и получила патент в 2025 году. Разработка официально принадлежит РТУ МИРЭА. Сейчас команда переходит к следующему этапу — настройке аппаратных компонентов и тестированию в реальных условиях.

Шеденко уточнил, что в будущем в систему планируют встроить инструменты искусственного интеллекта для автоматического анализа воздушной обстановки. Эта часть станет основой его научной работы.