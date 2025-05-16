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Убыток Metro AG за полугодие увеличился на четверть и достиг 79 млн евро
Metro AG зафиксировала рост чистого убытка за первое полугодие 2024–2025 фингода до 79 миллионов евро. На фоне этого выручка продолжила расти, включая российский сегмент.

Финансовый отчет Metro AG за первое полугодие 2024–2025 финансового года показывает смешанную динамику: убытки увеличились, но рост выручки продолжается. Особенно выделяются результаты на российском рынке, где продажи стабильно растут.

Чистый убыток Metro AG по итогам полугодия, завершившегося 31 марта, составил 79 миллионов евро. Это на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Убыток на акцию вырос до 0,22 евро против 0,17 евро годом ранее.

Параллельно с этим компания увеличила общую выручку на 4,1%, до 15,63 миллиарда евро.

Во втором квартале Metro смогла частично сократить убытки: показатель снизился на 19,7%, до 155 миллионов евро. Выручка за тот же период составила 7,06 миллиарда евро, что на 2,3% выше прошлогоднего значения. Убыток на акцию уменьшился с 0,53 до 0,43 евро.

На российском рынке Metro продолжает демонстрировать положительную динамику. За полугодие продажи в РФ выросли на 3,9%, достигнув 1,277 миллиарда евро. В рублевом выражении прирост составил 7,3%. Во втором квартале выручка в России достигла 583 миллионов евро — это на 7% больше, чем годом ранее.

Metro AG ведет деятельность более чем в 30 странах и насчитывает свыше 93 тысяч сотрудников.

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#россия #ритейл #выручка #убыток #metro ag #финансовые итоги
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