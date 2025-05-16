Инженер и разработчик Кейси Путч представил топливный прототип автомобиля Omega. По его оценке, модель производит меньше выбросов углекислого газа, чем электромобили Tesla.

Экологичность транспорта чаще всего связывают с электромобилями. Однако разработчик прототипа Omega поставил под сомнение однозначность такой оценки.

Кейси Путч, известный работами в области автомобильного дизайна, представил на конференции Общества инженеров по пластмассам свою разработку — двухместный прототип Omega. В основе конструкции — композитные материалы, которые легче и проще перерабатываются, чем традиционное углеродное волокно или стеклопластик.

Прототип оснащен дизельным турбодвигателем от Volkswagen и, по словам автора, способен проехать более 40 километров на одном литре топлива. Это стало возможным за счет сниженной массы, продуманной аэродинамики и минималистичного дизайна. Например, подушки сидений закреплены прямо на перегородке кузова, а боковые зеркала заменены цифровыми камерами.

Путч утверждает, что полная углеродная нагрузка — от производства до эксплуатации — у Omega ниже, чем у Tesla Model 3. Он ссылается на расчеты самой Tesla, где выбросы составляют от 72 до 116 граммов CO₂ на милю, не считая дополнительных процессов — разработки, тестирования и продаж.

В отличие от электромобилей, Omega не использует тяжелую аккумуляторную батарею. Это дополнительно снижает вес машины и, по заявлению конструктора, положительно сказывается на экономичности и выбросах.

По его оценке, выбор материалов и структура современных электрокаров не всегда оптимальны. Разработка Omega призвана показать, что даже с традиционным двигателем можно создать эффективный и экологически более сбалансированный автомобиль.