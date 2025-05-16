Volkswagen объявил о переходе своих электромобилей на литий-железо-фосфатные батареи с 2026 года. Новая платформа MEB Plus также заменит текущую архитектуру во всех моделях серии ID.

Volkswagen готовит крупное обновление своих электрических моделей. Компания переходит на новую платформу и меняет тип аккумуляторов, чтобы сократить затраты и упростить серийное производство.

Начиная с 2026 года, Volkswagen начнет оснащать свои электромобили литий-железо-фосфатными (LFP) батареями. Первыми их получат новые модели, в частности, ID.2 — компактный городской электромобиль, который компания планирует выпустить в том же году.

LFP-батареи стоят дешевле традиционных никель-кобальт-марганцевых (NMC), на которых сейчас основана большая часть модельного ряда Volkswagen. За последние годы они продвинулись по ключевому показателю — запасу хода, сохранив при этом экономичность и стабильность в эксплуатации.

Последние улучшения технологий позволили LFP-батареям приблизиться к прежним вариантам по запасу хода. Использование нового типа аккумуляторов поможет сократить затраты на производство без серьезных потерь в эффективности. Одновременно с этим компания внедрит обновлённую платформу MEB Plus — переработанную архитектуру для электромобилей, на которую постепенно перейдут ID.3, ID.4 и ID.7.

Глава концерна Томас Шефер связал внедрение LFP-батарей с необходимостью снизить производственные издержки и повысить техническую эффективность. По его словам, именно эта технология станет основой для серийных моделей в будущем.

Volkswagen не станет полностью отказываться от NMC-батарей сразу. Производство останется в ограниченном объеме до момента, когда они окончательно выйдут из обихода. Ответственность за выпуск аккумуляторов ляжет на завод в Зальцгиттере — там же планируется наладить выпуск LFP-модулей.

На фоне конкуренции с Tesla и Ford, которые уже применяют LFP-батареи в своих массовых моделях, решение Volkswagen выглядит последовательным шагом в сторону выравнивания себестоимости и упрощения производства.